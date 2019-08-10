في الجنوب السوري… مقاومة جديدة ضد النظام والقوات الإيرانية

2019/08/10 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت أكثر من سنة بقليل منذ أن تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب سوريا.قوات الشرطة الروسية تقوم بأعمال

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