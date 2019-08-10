تقرير: ترامب جرّ أميركا لحرب عملات لا نهاية لها مع الصين

2019/08/10 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير بلومبيرغ أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يحسن تقدير الأمور، وجر الولايات المتحدة إلى حرب تجارية وحرب عملات لا نهاية

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