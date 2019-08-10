2019/08/10 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت خلية الصقور الاستخبارية، من القاء القبض على هارب من سجن القناة بعد سلسلة من المطاردات.

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