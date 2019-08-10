هيئة الحج: عدد المتوفين من الحجاج ستة أشخاص

2019/08/10 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت هيئة الحج الحج والعمرة، السبت، ان عدد المتوفين من الحجاج العراقيين بلغ ستة أشخاص، مؤكدة ان هذا الرم اقل من العام الماضي، فيما اشارت الى ان اعداد الحجاج العراقيين هذا العام بلغت نحو ٥٦ الف.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء

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