موسع.. عبدالمهدي يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس هيئة الحج للإطمئنان على اوضاع الحجاج العراقيين

2019/08/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ خالد العطية للإطمئنان على اوضاع الحجاج العراقيين والخدمات المقدمة لهم، والتأكيد على ضرورة تأمين انسيابية عودتهم الى ارض الوطن.

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