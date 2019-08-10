بالوثيقة.. إغلاق منفذ حدودي مع ايران بسبب تهديدات جماعات مسلحة

2019/08/10 | 15:50

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بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، السبت، 10 آب، 2019، على وثيقة صادرة عن هيأة المنافذ الحدودية، توضح سبب إغلاق ...





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