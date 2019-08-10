2019/08/10 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً ..اللاعب محمد مضر يجدد تعاقده مع نفط الوسط لتمثيل الفريق الكروي في الموسم المقبل

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