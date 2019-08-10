2019/08/10 | 16:42

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بابل...



20 ألف عنصر أمني يشاركون بتأمين أيام عيد الأضحى

بغداد/..



أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، وضع خطة أمنية بمشاركة أكثر من 20 ألف عنصر امني لتامين المحافظة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة الشرطة العميد عادل الحسيني، في بيـان تلقته، "عين العراق نيوز"، إن “خطة أمنية شاملة وضعت لتأمين الأماكن الحيوية والحدائق ومدن الألعاب والمزارات الدينية ودور العبادة التي يرتادها المواطنون خلال عيد الأضحى المبارك بمشاركة أكثر من 20 ألف عنصر امني”.

وأضاف، أن “الخطة تركزت على تكثيف الجهد الاستخباراتي والمروري وزيادة تسيير الدوريات الآلية والراجلة ضمن الأحياء السكنية، والطرق الخارجية لحماية الزائرين الوافدين الى مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة من المحافظات التي تمر عبر بابل”.

وأوضح قيادة الشرطة، أن “الأجهزة الامنية كافة تم توجيهها بعدم استخدام القطوعات للطرق الى عند الضرورة الأمنية، وتكثيف الرقابة على ظاهرة إطلاق المفرقعات والألعاب النارية غير المسموح بها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية بحق المخالفين”.

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