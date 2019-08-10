الهجرة النيابية: تشكيل لجان دائمة لزيارة النازحين والعمل على إنهاء معاناتهم

2019/08/10 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة العمل والهجرة النيابية، خطة لتشكيل لجان دائمة لزيارة مواقع النازحين والمهجرين في جميع المحافظات.

واوضح عضو اللجنة، حسين نرمو في تصريح، ان اللجنة اتفقت قبل انتهاء الفصل التشريعي، على زيارة أماكن وجود النازحين، بالاشتراك مع وزارتي الهجرة والمهجرين، والعمل والشؤون الاجتماعية، للاطلاع على أحوالهم، ووضع خطة متكاملة من قبل الحكومة تكون إعادة النازحين من ضمن أولوياتها، مبينا ان اللجان الدائمة، ستعقد اجتماعات مع المسؤولين في عدد من الوزارات، ومن بينها الكهرباء والصحة والتربية والنفط والتجارة، لإنهاء ملف النزوح.

وأضاف نرمو، ان الاتفاق مع وزير الهجرة والمهجرين بهاء نوفل، بشأن زيادة مبلغ منحة عودة النازحين، الى مليونين ونصف المليون دينار، سيطرح على مجلس الوزراء للتصويت عليه، بغية تشجيع العوائل النازحة على العودة.

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