تعليق هام من باريس سان جيرمان حول مستقبل نيمار

2019/08/10 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، إن المهاجم البرازيلي نيمار لن يلعب مع الفريق في مستهل مشواره للموسم، غدًا الأحد.وأضاف المصدر، ”يجب أن نتخذ قرارًا سريعًا.ما زلنا نجري مباحثات لمعرفة هل سيبقى مع الفريق أم سيرحل“، مشيرًا إلى أهمية ”أن يحافظ الفريق على تركيزه […]

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