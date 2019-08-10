“بالوثيقة” عبد المهدي يوعز باغلاق منفذ “سومار” الحدودي في مندلي.. وايران تنفي اخطارها!!!

2019/08/10 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اوعز رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باغلاق منفذ “سومار” في مندلي الحدودي مع ايران لوجود خروقات لم يتم ذكرها في الوثيقة الصادرة عن مكتبه.ووجه عبد المهدي بتحويل موظفي منفذر سومار الى منفذ المنذرية.ونفت ايران تسلمها اي كتاب او اشعار من قبل العراق حول اغلاق المنفذ

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