2019/08/10 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC وقال المعموري في بيـان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه، “استناداً لأحكام المادة 15 / ثانياً من قانون مجلس النواب في إطار الممارسة التمثيلية لأبناء محافظة ديالى نطالب بتأسيس “شركة نفط ديالى” لما تتمتع به هذه المحافظة من حقول غاز طبيعي وحقول نفط مكتشفة وأخرى قيد الاكتشاف مما يسهم بتأسيس […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص على غرار شركات النفط في عدد من المحافظات :نائب يطالب عبد المهدي “بتاسيس شركة نفط ديالى” المركز الخبري الوطني.

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