 انتخاباتٌ وقودها الشعب.. ووطنٌ تُديره إيران في الظّل

2019/08/10 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ما تيقنت الأحزاب الكبيرة بأنها أمام مواجهة فعلية مع وعي شعبي، افتضح عمالتهم وانتمائهم لغير العراق، ورفض حكمهم الذي رفع يافطة الدين والإسلام غطاءً له.————————————————— علي مراد صفعة […]

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