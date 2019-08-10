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شاهد بالفيديو.. كركوك .. النازحون "لا أجواء للعيد ولاملبس جديد"


شاهد بالفيديو.. كركوك .. النازحون
2019/08/10 | 16:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 5FfT3ZDz-FY

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