2019/08/10 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tlVzW5-oUxo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد /تقديم حيدر زوير / ضيوف الحلقة / طالب الاحمد /د.عدنان السراج / د. مصدق عادل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد /تقديم حيدر زوير / ضيوف الحلقة / طالب الاحمد /د.عدنان السراج / د. مصدق عادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).