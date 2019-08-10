2019/08/10 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع المدني في البصرة تنقذ عاملاً بنغالياً علقت قدمه في ماكنة لصنع السيراميك (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع المدني في البصرة تنقذ عاملاً بنغالياً علقت قدمه في ماكنة لصنع السيراميك (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).