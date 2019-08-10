2019/08/10 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC لا يوجد في العالم، خلال الوقت الحالي، سوى رجلين اثنين تخطت ثروتهما مئة مليار دولار، لكن عددا من النساء قد يلتحقن مستقبلا بهذا الركب “المحظوظ”.وبحسب ما نقل موقع ” scmp”، فإن خمس نساء قد يتجاوزن 100 مئة مليار دولار، خلال العقود القليلة المقبلة.وفي قائمة أغنى الأشخاص في العالم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص من هي أول سيدة بالعالم ستتجاوز ثروتها 100 مليار دولار؟ المركز الخبري الوطني.

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