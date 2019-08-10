الياسري يوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز معاملات الشهداء

2019/08/10 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم السبت، بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز معاملات الشهداء الأبطال.

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامته قيادة شرطة بغداد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع مديرية الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية تحت شعار "شهدائنا عنوان التضحية والفداء".وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" كما أمر وزير الداخلية بمتابعة أحوال عوائل الشهداء وتلبية كل احتياجاتهم والاستجابة لجميع طلباتهم بالتعاون مع مؤسسات الوزارة المعنية".انتهى

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