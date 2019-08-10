2019/08/10 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد مصدر أمني بمديرية أمن بنغازي، وشهود عيان، بأن سيارة مفخخة فُجرت ظهر اليوم السبت في أحد شوارع المدينة الواقع شرقي ليبيا.

وقال الشهود؛ إن "الانفجار أدى إلى وقوع إصابات وخسائر في الأرواح، لكن التفاصيل لا تزال غير معلومة"، فيما أكد مصدر طبي لإرم نيوز بأن "الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 بإصابات متفاوتة".وأشار المصدر الأمني في حديث صحفي، إلى أن السيارة "فجرت عن بعد، في أحد الشوارع المكتظة بالحركة قرب مصرف التجارة والتنمية بحي الهواري بمدينة بنغازي".وأضاف المصدر أن "الهدف من تفجير السيارة في مكان مزدحم بالحركة هو إحداث أكبر خسائر في أرواح الأبرياء، في فترة تشهد ازدحامًا بسبب قرب يوم عيد الأضحى".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).