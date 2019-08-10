إيران: العراق يعتزم تنظيم منفذ

2019/08/10 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن محموديان تعليقه حول النبأ الوارد بشان غلق منفذ سومار بصورة دائمة من قبل الجانب العراقي، أنه "حتى هذه اللحظة لم نتسلم أي رسالة رسميا وخطيا من الجانب العراقي بهذا الصدد".وأضاف، أن "الرسالة المتعلقة بإغلاق المنفذ والتي وردت في القنوات والمواقع الإعلامية موجهة من قبل رئيس الوزراء الى رئيس الجمارك في العراق وأن المخاطب فيها ليس الحكومة الايرانية".وأوضح محموديان، أنه "وفقا لما سمعناه من التجار العراقيين في حدود سومار، يبدو أن الجانب العراقي يعتزم تنظيم هذا المنفذ وايجاد البنية التحتية فيه".

انتهى.ص.هـ.ح.

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