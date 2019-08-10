“بالصور” بلدية الكرادة تنذر المتجاوزين في كمب سارة..72 أمامكم لاخلاء الارصفة

2019/08/10 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أملهت دائرة بلدية الكرادة المتجاوزين في “كمب سارة” اثنتين وسبعين ساعة لازالة التجاوزات عن الارصفة.وتوعدت بلدية الكرادة المخالفين قائلة ” قد اعذر من أنذر”.

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