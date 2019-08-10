2019/08/10 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوى العام الماضي، الرئيس الأسبق بوتفليقة، الذي أزاحته ثورة شعبية عن الكرسي، خفض عدد كليات العلوم السياسية والبيطرة، وبرر وزير التعليم العالي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الجزائر… شعب يكتب وسلطة تمحو) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الجزائر… شعب يكتب وسلطة تمحو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).