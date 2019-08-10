2019/08/10 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في بوركينا فاسو الشيخ سلام الربيعي والوفد المرافق له مدرسة جاندا والتقى بمديرها الشيخ آدم جاندا الذي استلمها من أبيه رحمه الله ليكمل المشوار.تعتبر هذه المدرسة واحدة من المدارس القديمة في محافظة بوبو ديولا سو وصاحبة الفضل الكبير بانتشار الإسلام ومذهب أهل البيت “عليهم السلام” .هذا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ سلام الربيعي مدرسة جاندا صاحبة الفضل الكبير بانتشار الإسلام ومذهب أهل البيت “عليهم السلام” .



النعيم نيوز.

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