2019/08/10 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:

استهل فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، اليوم السبت، رحلة دفاعه عن لقب الدوري الانكليزي بالفوز على مستضيفه فريق ويست هام بخمسة أهداف دون مقابل.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب لندن الاولمبي، لحساب الجولة الاولى من المسابقة.

وسجل اهداف الفوز لفريق مانشستر سيتي اللاعبون غابرييل خيسوس في الدقيقة 25 ورحيم ستيرلينغ (ثلاثية) في الدقائق 51 و75 و91 وسيرجيو أغويرو في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق السيتي جدول المسابقة بفارق الاهداف عن فريق ليفربول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز كبير لمانشستر سيتي بمستهل دفاعه عن لقب الدوري الانكليزي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز كبير لمانشستر سيتي بمستهل دفاعه عن لقب الدوري الانكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).