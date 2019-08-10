رئيس جهاز القضاء الايراني يمنح اجازات مؤقتة للسجناء خلال عيد الغدير وايام محرم

2019/08/10 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي اليوم السبت قرارا اعلن فيه عن منح اجازات مؤقتة للسجناء خلال عيد الغدير وايام العزاء في شهر محرم.واصدر آية الله رئيسي التعليمات اللازمة للمؤسسات القضائية والعدلیات لمنح اجازات مؤقتة للسجناء خلال عيد الغدير وايام العزاء في ذكرى استشهاد سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين (ع).واعتبر […]

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