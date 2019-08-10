الكشف عن الشروط التي وافق عليها عادل عبد المهدي لتسنم منصب رئيس الوزراء

2019/08/10 | 16:58

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بغداد:سومر نيوز

كشف قيادي صدري اليوم الخميس، عن الشروط التي اشترطها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على وزير النفط الاسب...

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