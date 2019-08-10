وزير الداخلية يوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز معاملات الشهداء

2019/08/10 | 16:58

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بغداد:سومر نيوز

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، السبت، بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز معاملات الشهداء.





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