ارتفاع العجز المالي والتجاري في عهد الرئيس ترامب

2019/08/10 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / نوري حسينو…

العجز في الميزانية يعني الرصيد السالب في الميزانية العامة

للدولة والناتج عن كون النفقات تفوق الا...

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