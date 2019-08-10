مصدر أمني يكشف مصير “الجكسارات” المسروقة بالبصرة

2019/08/10 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، عن مصير سيارات اللاند كروز المسماة محليا بـ الـ”جكسارات”، التي تتعرض للسرقة والتسليب في محافظة البصرة.

واوضح المصدر، ان السيارات المسروقة، تُنقل الى المناطق الرخوة أمنيا، والفاصلة بين محافظتي البصرة وميسان، وهي مناطق الثغر ونهر العز، ويتم استبدال لوحات أرقامها بنسخ من أرقام المحافظات الشمالية، مطابقة لأرقام سيارات في أربيل، بعملية تسمى توأمة السيارة، ثم نقلها الى إقليم كردستان، والسليمانية على وجه التحديد، بعد تغيير ملامحها، مشيرا الى تسجيل السيارات بعد نقلها، عند أشخاص متخصصين، يقومون بتسجيل السيارات المهربة والداخلة الى الموانئ في حاويات.

وأشار المصدر الى بيع تلك السيارات، في محافظات الوسط والجنوب بعد تزويدها برقم محافظة السليمانية، وتزويد مشتريها بوكالات تتيح لهم التحرك بالسيارات والتنقل بها بشكل طبيعي، لافتا الى ان وضع حد لعملية السرقات، تتم عبر تسجيل السيارات بأسماء مالكيها حصرا، ومنع السير بالسيارات بالاعتماد على الوكالة، اضافة الى إسراع دوائر المرور، بمنح لوحات التسجيل للسيارات، من دون تأخيرها لأشهر، أو لفترات تصل أحيانا لعام او عامين.

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