القوات الامنية تفرض اجراءات مشددة على الاسواق الشعبية في الانبار

2019/08/10 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار,اليوم السبت, بان القوات الامنية فرضت اجراءات امنية غير مسبوقة على كافة الاسواق الشعبية والاماكن العامة

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