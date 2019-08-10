باحد المشاريع.. انتشال جثة شخص قضى غرقا وسط كربلاء

2019/08/10 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني في محافظة كربلاء، اليوم السبت، بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة شخص قضى غرقا باحد المشاريع وسط المحافظة.

وقال المصدر في

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