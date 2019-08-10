أكبر مستشفى حكومي في كركوك: لا يمكن تشغيل التبريد المركزي لهذا السبب

2019/08/10 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أعلن إحدى مستشفيات كركوك الحكومية، عدم تمكنها من تشغيل منظومة التبريد المركزي في المستشفى لأسباب تتعلق بالكهرباء الوطنية.





وقالت إدارة مستشفى أزادي التعليمي، أحد أكبر المستشفيات الحكومية بمحافظة كركوك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بسبب الحمل المتزايد على الشبكة الوطنية خلال موسم الصيف وضعف فولطیة التیار الكهربائي فی مستشفي أزادي التعلیمي لا یمكن تشغیل التبرید المركزي بشكل مستمر”.

وتابع، “حصلنا على موافقة محافظ كركوك بشأن التخصیص المالي لسحب خط طوارئ إضافي لحل المشكلة وسیتم تنفیذ المشروع من قبل دائرة توزيع الكهرباء بعد العید”.





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