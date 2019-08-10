علميات بغداد تعلن رفع 422 كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي

2019/08/10 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة علميات بغداد، اليوم السبت، رفع 422 كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي.

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجهد الهندسي في عمليات بغداد، واصل برفع الكتل الكونكريتية، وفتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد ومحيطها”.

وأضاف، ان “مجموع ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي بلغ 422 كتلة كونكريتية”.

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