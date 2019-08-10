الداخلية: القبض على جميع الهاربين من سجن القناة باستثناء ٣ أشحاص

2019/08/10 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على جميع الهاربين من سجن القناة في بغداد باستثناء ٣ أشحاص.





وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد ان ألقت القوات الامنية القبض على احد الهاربين من مركز شرطة القناة في منطقة بغداد الجديدة اليوم، بقي ثلاثة هابين فقط من المركز المذكور”.

وأضاف، ان “الجهود مازالت مستمرة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة”.

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