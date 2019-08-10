متقاعدون عراقيون يطلبون مساواتهم بالكرد والمصريين!

2019/08/10 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق طالب متقاعدون عراقيون برفع مستحقاتهم التقاعدية اسوة بما يدفع للكرد والمصريين وهي مبلغ مليون دينار.ويقول متقاعدون إنهم يتقاضون راتبا مقداره 400 الف دينار مقابل 40 عاما قضوها في الخدمة بمؤسسات الدولة.

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