صحيفة: تهديد داعش ما زال قائما بسوريا والعراق وهناك 18 ألف مقاتل

2019/08/10 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز، تقريراً بعنوان “تهديد مسلحي تنظيم داعش ما زال قائما في سوريا والعراق”.

وذكر التقرير، أن تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق، فقد سطوته السابقة ومقدرته على إثارة الرعب، إلا أن الجيش الاميركي حذر من النشاط المتزايد لداعش، وأنه يمثل تهديدا قويا، وذلك بعد تنفيذه لعمليات اغتيال وتفجيرات انتحارية وعمليات متعمدة لحرق محاصيل زراعية في العراق.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الأميركي قوله، إن تنظيم داعش يستجمع قدراتهالمسلحة في العراق، ويعاود الظهور في سوريا، في الوقت الذي تجد قوات الأمن المحلية صعوبة في الاحتفاظ بمكاسبها بعد الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية.

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