2019/08/10 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، وضعها خطة عمل استعدادا لعيد الأضحى.

وذكرت الشركة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "شرعت ملاكات الشركة بتنفيذ خطة لإستقبال موسم عيد الاضحى، وتم الايعاز إلى جميع العاملين في الشركة من الطيارين والمهندسين والفنيين والطواقم كافة، من (التضييف والعمليات وتموين الطائرات والمعدات الأرضية والتجارية)، ليكونوا في حالة الإنذار القصوى لاستيعاب جميع المسافرين"، لافتاً الى ان الملاكات شرعت بخطة لاستقبال موسم عيد الأضحى".

وأشار الى ان "الخطة تضمن إضافة رحلات للقطاعات السياحية التي تشهد اقبالاً واسعاً كما تضمنت أيضاً تقديم أفضل الخدمات لهم".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستنفار جوي لإستقبال موسم عيد الاضحى) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستنفار جوي لإستقبال موسم عيد الاضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).