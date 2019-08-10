2019/08/10 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مؤسسة وهج الثقافي في واسط /أنوار الصدر حفلاً لتخرج 35 طالب في الفقه والأخلاق وأحكام التلاوة والعقائد والسيرة للشيخ عباس الناصري ، وذلك للدورات الصيفية (دورة الفتيان) والتي استمرت لمدة شهرين.حيث شهد الاحتفال فعاليات عدة منها تلاوة من الذكر الحكيم القارئ مهدي محمد العتابي والقصائد والأناشيد الوطنية , بالإضافة لكلمة الأستاذ ماجد التميمي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مؤسسة وهج الثقافية تحتفي بتخرج ٣٥ طالب من الدورات الصيفية في الفقه والأخلاق والسيرة النعيم نيوز.

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