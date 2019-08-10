بالفيديو.. تغير مفاجئ في طقس مكة.. امطار غزيرة على صعيد عرفات

2019/08/10 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض: يس عراق سقطت أمطار غزيرة على صعيد جبل عرفات، اليوم السبت، ويقف على صعيد جبل عرفات أكثر من مليوني حاج من كافة أنحاء العالم لأداء الفريضة هذا العام.

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