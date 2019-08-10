مقترح نيابي لمناقلة موظفين بين وزارات الدولة ضمن موازنة 2020

2019/08/10 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن تحالف سائرون عن مقترح نيابي لتضمين موازنة 2020 مناقلة بعض الموظفين من الوزارات التي تعاني ترهلا وظيفيا الى الوزارات التي طالبت بدرجات وظيفية بعد موافقة المالية والتخطيط.وقال النائب عن سائرون عباس عليوي لـ/ المعلومة /، إن “عدد من الوزارات طالبت بدرجات وظيفية ضمن موازنة 2020 لسد النقص الحاصل لديها وباختصاصات […]

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