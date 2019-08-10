مقتل واصابة 12 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة غربي ليبيا

2019/08/10 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي ليبي، اليوم السبت، بمقتل واصابة 12 شخصا بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي غربي ليبيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في المركز الطبي بمنطقة بالعون، القريبة من الهواري، قوله ان المركز استقبل جثتيّ قتيلين وعشرة جرحى من بينهم طفل، إثر الانفجار الذي وقع أمام أحد محل أركان للمواد الغذائية في منطقة الهواري، غربي المدينة.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر طبية، قولها إن الانفجار أسفر عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي إن "الانفجار وقع أمام سوق أركان ماركت للمواد الغذائية في منطقة الهواري غرب بنغازي".

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