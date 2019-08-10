الجيش الليبي بقيادة حفتر يعلن قبوله بهدنة العيد

2019/08/10 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير أركان حرب، خليفة حفتر، اليوم السبت، القبول بالهدنة الأممية خلال عيد الأضحى.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات الليبية العقيد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، إنه "تم وقف جميع العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني بدء من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين المقبل، لتمكين الشعب من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك".

وحذر المسماري، من "أن رد القوات المسلحة سيكون قويا وحازما ضد أي عمليات تمثل خرقة لهذه الهدنة أو تشكل خطر على القوات المسلحة".

وأكد أن "القوات المسلحة على استعداد تام للرد على كل من تسول له نفسه استغلال هذه الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني أو إلحاق الضرر بالجيش الليبي".

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