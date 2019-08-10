مقترح نيابي لمناقلة موظفين بين وزارات الدولة ضمن موازنة 2020

2019/08/10 | 18:02

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بغداد:سومر نيوز

أعلن تحالف سائرون عن مقترح نيابي لتضمين موازنة 2020 مناقلة بعض الموظفين من الوزارات التي تعاني ترهلا وظ...

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