الشرطة يدعم صفوفه بلاعب جديد استعدادا للموسم المقبل

2019/08/10 | 18:02

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت لجنة التعاقدات المنبثقة من ادارة نادي الشرطة ،السبت، عن توقيع اللاعب علي يوسف بشكل رسمي لتدعيم صف...

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