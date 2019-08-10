تحركات نيابية لغلق ملف النزوح نهائياً.. وزيادة “منحة العودة”

2019/08/10 | 18:02

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت لجنة العمل والهجرة النيابية، السبت، عن تشكيل لجان دائمة لزيارة أماكن وجود النازحين والمهجرين من ...

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