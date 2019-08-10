بالوثيقة..نائب يطالب عبد المهدي بتأسيس “شركة نفط ديالى”

2019/08/10 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … طالب رئيس اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة ديالى النائب ” برهان المعموري” اليوم السبت رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار لتأسيس “شركة نفط ديالى”.وقال المعموري في بيـان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، “استناداً لأحكام المادة 15 / ثانياً من قانون مجلس النواب في إطار الممارسة التمثيلية لأبناء محافظة […]

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