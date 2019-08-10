2019/08/10 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارافتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، يوم السبت، محطة وقود في قضاء الهندية بكربلاء، اضافة الى بناية مديرية توزيع المنتوجات النفطية في المحافظة، بحضور المحافظ وعدد من اعضاء الحكومة المحلية.

وقال الغضبان في تصريح صحفي، تابعته وكالة النبأ للأخبار، ان "الوزارة تعمل ساندة وداعمة لمشاريع المحافظة من خلال المساهمة والتعاون معها في عدة مشاريع حيوية".

واضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، "ان الوزارة لديها العديد من المشاريع المستقبلية والتي هي قيد الانجاز والتي سيكون لها اثر واضح في تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز وارادته النفطية".

من جهته بين محافظ كربلاء نصيف الخطابي، "ان زيارة الوزير تأتي في اطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والمحلية في سبيل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للمحافظة".



انتهى/ ع

لمزيد من التفاصيل استمع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يفتتح عددا من المشاريع الحيوية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يفتتح عددا من المشاريع الحيوية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).