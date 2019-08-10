انتحار صديق ترامب في السجن

2019/08/10 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت مصادر رسمية في الولايات المتحدة، اليوم السبت، انتحار جيفري إبستاين الملياردير الأميركي صديق الرئيس دونالد ترامب، خلال تواجده في أحد السجون الأميركية.

وقال

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