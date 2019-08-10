الهجرة والمهجرين النيابية تطالب بإيضاحات من رئيس الوزراء بشأن ملف النازحين

2019/08/10 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اتهم رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتنصل عن وعوده إبان تسنمه

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