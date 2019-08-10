الشرطة يكشف عن صفقته الجديدة

2019/08/10 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن نادي الشرطة، توقيع اللاعب علي يوسف بشكل رسمي لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة التعاقدات، عدي الربيعي في بيان للناي تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “القائمة الخضراء ستشهد حضور لاعبين آخرين لتعزيز الصفوف استعدادا للاستحقاقات المحلية والعربية والاسيوي”.وأضاف، ان “التعاقد مع اللاعب علي يوسف واحد من […]

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